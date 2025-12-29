Banff Mountain Film Festival World Tour Italia | a Milano la première del grande cinema di montagna e avventura
Il Banff Mountain Film Festival World Tour torna a Milano per la sua 14ª edizione in Italia. La rassegna presenta film dedicati alla montagna, all’avventura e agli sport outdoor, offrendo uno sguardo autentico e coinvolgente su tematiche legate alla natura e all’esplorazione. Un’occasione per appassionati e curiosi di scoprire storie e paesaggi unici attraverso il cinema di qualità, nel rispetto della sobrietà e della professionalità.
Il BANFF Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla montagna, all’avventura e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14ª edizione e sceglie Milano per il grande debutto.La première italiana si terrà martedì 3 febbraio 2026 al Teatro Carcano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
