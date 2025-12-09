Premio comunicazione sulla disabilità la terza edizione a Palazzo Ricca
NAPOLI – Favorire il cambiamento e la formazione di un’adeguata cultura sulla disabilità. Venerdì 12 dicembre alle 11 a Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco Napoli, (Via, dei Tribunali 213) è in programma la terza edizione del «Premio comunicazione sulla disabilità» ideato dal garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania Paolo Colombo, sostenuto dal Corecom Campania, dall’ordine dei giornalisti della Campania, dal TGR Campania e dalla Fondazione Banco di Napoli. Inclusione sociale e accessibilità, i temi del “Premio comunicazione sulla disabilità, assegnato a Francesco Gravetti e Andreana Balletti ex aequo per il miglior articolo, e a Valerio Tramontano per il miglior contenuto web. 🔗 Leggi su Primacampania.it
