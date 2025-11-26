Arezzo, 26 novembre 2025 – Oltre 200 atleti hanno preso parte alla 4ª edizione del City Trail, iniziativa promossa dal Movimento Sportivo Popolare di Arezzo in collaborazione con Confesercenti,Pronto Donna, con il patrocinio del Comune di Arezzo e il supporto della Polisportiva Policiano. Suggestivo lo scenario di partenza e arrivo, situato nel viale che conduce alla Fortezza, impreziosito dalle splendide luminarie della Città del Natale. Numerosissime le donne presenti, che hanno voluto testimoniare con la loro partecipazione l’importanza di questa ricorrenza dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Graziani e Sadocchi vincono la 4ª edizione del City Trail nella cornice della Città del Natale