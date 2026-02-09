Fernando Orsi | Il lavoro di Allegri é straordinario

Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, ha parlato di Allegri, definendo il suo lavoro “straordinario”. L’allenatore torinese sta ricevendo elogi per i risultati ottenuti in questa stagione, mentre si prepara alle prossime sfide di campionato. Orsi ha commentato con entusiasmo, senza troppi giri di parole, sottolineando la bravura di Allegri nel gestire la squadra e nell’affrontare le difficoltà.

Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, ha rilasciato un'intervista a Veronica Mandala di Cagliari News 24. L'ex calciatore ha parlato, tra le altre cose, delle squadre di alta classifica di Serie A. Di seguito le sue parole. Orsi sull'Inter. «Sembra da dieci anni che Chivu allena l'Inter, per come si pone, per com'è entrato in seno a questa squadra reduce dalla scorsa stagione, caratterizzata dalle due grandi delusioni tra finale di Champions League e lotta scudetto. Si presumeva che dovesse ricostruire mentalmente la rosa, invece è entrato in punta di piedi ma soprattutto con idee, con tranquillità e calma, quindi i risultati si vedono.

Dopo la partita tra Bologna e Milan, Andrea Stramaccioni ha commentato il lavoro di Allegri con Bartesaghi e Athekame.

