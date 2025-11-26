Fernando Errico FI | Un risultato straordinario costruito nel tempo Ora al lavoro per il Sannio

Tempo di lettura: 2 minuti Con 10.704 preferenze, Fernando Errico si afferma come il candidato della coalizione di centrodestra con la più alta percentuale di consenso nella circoscrizione di Benevento. Un risultato che, come sottolinea lui stesso, “porta la firma di una comunità intera”. “È stata un’elezione determinata dalla presenza e dal sostegno di tanti amici sul territorio. A Benevento Forza Italia ha registrato il miglior risultato dell’intera Campania, una percentuale importante costruita nel tempo grazie ad un rapporto diretto con le persone, fatto di ascolto, presenza costante e impegno”, dichiara il neo consigliere regionale eletto nelle fila di Forza Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fernando Errico (FI): “Un risultato straordinario costruito nel tempo. Ora al lavoro per il Sannio”

