Zoe aveva 17 anni. È stata uccisa perché aveva detto no. La frase di Monica Lucarelli è chiara: il consenso non è un’opzione, ma un diritto. La caso scuote Roma e riaccende il dibattito sulla violenza di genere.

“ Zoe aveva 17 anni. È stata uccisa perché ha detto no. Questo è il punto da cui dobbiamo partire, senza ambiguità e senza attenuanti” – dichiara in una nota Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti di Roma Capitale. “ Quando una ragazza viene assassinata per aver rivendicato la propria volontà, non siamo di fronte a un gesto imprevedibile o isolato, ma all’esito estremo di una cultura che fatica ancora a riconoscere la libertà femminile e il valore del consenso ” – continua Lucarelli. “ Ogni relazione si fonda su una volontà libera, chiara e reciproca. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Femminicidio Zoe: uccisa per aver detto no. Il consenso non è opinione, è diritto

Approfondimenti su Femminicidio Zoe

Nella notte tra il 6 e il 7 febbraio 2026, il corpo di Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni, è stato ritrovato nel rio Nizza a Nizza Monferrato.

Ultime notizie su Femminicidio Zoe

Argomenti discussi: L'omicidio di Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume a 17 anni: confessa l'amico; Zoe Trinchero, l'autopsia stabilirà se poteva essere salvata. Confessa l’omicida; Strangolata e gettata in un canale. È stata uccisa così Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato, provincia di Asti, nella tarda serata di ieri. Fermato un ragazzo di 20 anni, Alex Manna: il giovane è stato ascoltato a lungo e alla fine h; Femminicidio di Zoe, la confessione e le bugie di Alex: Gettata nel canale ancora viva.

Femminicidio di Zoe Trinchero: forse poteva salvarsi. Manna: L'ho presa a pugni non so perchéI dettagli terribili dell'omicidio dalla confessione del 20enne: L'ho lasciata cadere nel fiume, Abbiamo discusso, le ho dato un pugno, forse più pugni, io facevo boxe ... rainews.it

Matilde e Zoe, amiche dall'uguale destino: una morta in un incidente stradale, l'altra uccisa per femminicidioMatilde Baldi fu travolta da una Porsche, Zoe Trinchero assassinata dal ventenne Alex Manna. Entrambe vittime di una violenza che si poteva evitare ... tgcom24.mediaset.it

Zoe Trinchera, uccisa a 17 anni. Una ragazza allegra, solare e con un sogno: diventare psicologa "per aiutare gli altri". Vittima di femminicidio. Dobbiamo raccoglierci e fermarci, fare meno parole di fronte a qualcosa che ha dell’inimmaginabile e che però è ac facebook

Il femminicidio di #Zoe: picchiata, strangolata e gettata in un canale dopo un litigio con un 20enne. L’ex fidanzata del giovane: “È una persona possessiva”. Lui è in carcere in attesa dell’udienza di convalida del fermo. #Tg1 Gianvito Cafaro x.com