Femminicidio Zoe Trinchero Non Una di Meno scende in piazza | Società marcia vittime sempre più giovani

Il collettivo Non Una di Meno ha manifestato oggi a Nizza Monferrato, chiedendo un’educazione affettiva e sessuale più forte nelle scuole. La protesta arriva dopo il tragico omicidio di Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni uccisa da un amico di 20 anni. Le persone si sono radunate in piazza per chiedere un cambiamento e per denunciare come la società continui a lasciar crescere vittime sempre più giovani.

Questa mattina, a Nizza Monferrato, un gruppo di attivisti di Non Una di Meno si è radunato in piazza per protestare contro il femminicidio.

Sarà l’autopsia a chiarire come sia morta la 17enne Zoe Trinchero, uccisa dall’ex compagno Alex Manna.

Femminicidio di Zoe Trinchero: forse poteva salvarsi. Manna: L'ho presa a pugni non so perchéI dettagli terribili dell'omicidio dalla confessione del 20enne: L'ho lasciata cadere nel fiume, Abbiamo discusso, le ho dato un pugno, forse più pugni, io facevo boxe ... rainews.it

Femminicidio Zoe Trinchero, dal depistaggio alla confessione: cosa sappiamoAbbiamo discusso, le ho dato un pugno, forse più pugni, io facevo boxe. Non so perché. Comunque non l'ho buttata giù nel canale, l'ho solo lasciata cadere. Così Alex Manna, 20 anni ancora da compier ... tg24.sky.it

Con questa raccolta fondi la comunità si stringe intorno alla perdita e al dolore della famiglia di Zoe, vittima di femminicidio, per aiutarla a far fronte alle spese che si renderanno necessarie per renderle giustizia. Per non dimenticarla. facebook

L'indagine sull'omicidio di Zoe Trinchero: era ancora viva quando è stata gettata nel canale #femminicidio x.com