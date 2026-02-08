Chi è Alex Manna l’assassino reo confesso di Zoe Trinchero la ex | Ossessivo non potevo parlare né uscire

Alex Manna si è confessato l’assassino di Zoe Trinchero, la sua ex fidanzata. La migliore amica di Zoe, che era anche la sua ex, spiega come il comportamento di Manna fosse ossessivo: non le permetteva di parlare, né di uscire. Ora si dice sconvolta, perché l’uomo che ha ucciso Zoe era anche il suo ex e le ha portato via la sua amica.

Il racconto della migliore amica di Zoe ed ex fidanzata di Alex Manna: "Per il suo comportamento non ne volevo più sapere, a lei non piaceva proprio e ora proprio lui mi ha tolto la mia amica".

Nicole, l’amica di Zoe Trinchero, ricorda gli ultimi momenti con la ragazza prima che la trovassero morta a Nizza Monferrato.

Alex Manna ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero durante un interrogatorio.

