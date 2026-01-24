Trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo

Sono stati ritrovati i genitori di Claudio Carlomagno, arrestato per l’omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara. La scoperta si inserisce nel contesto di un episodio che ha suscitato grande attenzione, evidenziando la drammatica evoluzione delle indagini e le tensioni familiari legate a questa tragica vicenda.

Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Angullara. Secondo quanto si apprende, i corpi dei due coniugi sono stati trovati nella loro abitazione. Sul posto i Carabinieri. Al momento si ipotizza un suicidio.

