Felix Auger-Aliassime punta in alto. Dopo aver perso al primo turno agli Australian Open, il tennista canadese si è rifatto vincendo a Montpellier, battendo Mannarino in due set. Ora si prepara per il torneo di Rotterdam, con l’obiettivo di conquistare un Master 1000 o uno Slam.

Felix Auger-Aliassime, dopo il ritiro al primo turno negli Australian Open, si è riconfermato campione del torneo di Montpellier superando in due set il francese Mannarino e questa settimana si presenta ai nastri di partenza del torneo di Rotterdam. Il canadese, nel post-partita ha rilasciato diverse dichiarazioni riportate da Universtennis. La valutazione del proprio percorso tennistico fino a questo momento: “ Sto seguendo la normale progressione nella carriera di un tennista. Ho vinto diversi Atp 250, alcuni 500 e, con l’avanzare del mio percorso, voglio fare il passo successivo. Vincere un Master 1000 e uno Slam; spero di riuscirci quest’anno “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Felix Auger-Aliassime è ambizioso: “Voglio vincere un Master 1000 o uno Slam”

Felix Auger-Aliassime torna a vincere a Montpellier.

Felix Auger-Aliassime si mostra deluso dopo la sconfitta nel primo turno degli Australian Open 2026.

