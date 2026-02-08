Felix Auger-Aliassime torna a vincere a Montpellier. Il canadese ha battuto in finale Adrian Mannarino con un doppio set e si prende il titolo dell’ATP 250. Dopo le difficoltà agli Australian Open, ora sembra aver ritrovato la forma giusta.

Felix Auger-Aliassime si conferma campione del torneo ATP 250 di Montpellier. Il canadese supera in finale il francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-3 7-6(4) e si mette definitivamente alle spalle tutti i problemi occorsi agli Australian Open, dove si era ritirato già nel primo turno contro il portoghese Nuno Borges. Il primo set fa capire subito le intenzioni di Auger-Aliassime, che toglie subito la battuta a Mannarino, peraltro giunto qui attraverso una particolarissima statistica: è la sua prima finale in carriera che gioca in Francia. La pressione messa da Auger-Aliassime, però, è di quelle importanti, anche perché Mannarino mai riesce ad avvicinarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Felix Auger-Aliassime riconquista Montpellier, battuto Mannarino in finale

Approfondimenti su Auger Aliassime Montpellier

Questa mattina Felix Auger-Aliassime e Adrian Mannarino si sono affrontati in finale al torneo di Montpellier.

Mannarino conquista la finale a Montpellier.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Auger Aliassime Montpellier

Argomenti discussi: ATP Montpellier. Auger-Aliassime mette fine al racconto delle fate di Fils; Sinner trionfa a Parigi e torna numero 1 del mondo; Atp Montpellier - Wawrinka sfiderà Aliassime agli ottavi. Bene Raducanu a Cluj-Napoca; ATP 250 Montpellier, WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 250 Cluj-Napoca, Ostrava e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e delle Finali. Bejlek conquista Abu Dhabi, Cirstea trionfa a Cluj-Napoca - LiveTennis.it.

Auger-Aliassime si conferma campione a Montpellier: sconfitto MannarinoIl canadese vince per il secondo anno di fila il torneo francese: battuto il padrone di casa in finale Quando si gioca indoor, con Felix Auger-Aliassime ci vincono in pochissimi. Il canadese conquista ... tennisitaliano.it

Felix Auger-Aliassime riflette sul suo stile di gioco: Non è il più attraente ma...Il canadese prosegue la difesa del titolo a Montpellier, eliminando anche il rientrante Arthur Fils ... msn.com

La finale del torneo Atp 250 di Montpellier sarà giocata domani da Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 1 del torneo e da Adrian Mannarino. Il tennista canadese domani potrà difendere il suo titolo conquistato 12 mesi fa. Auger-Aliassime ha superato i facebook

IL RE IN CAMPO L’Australian Open è vicinissimo… E quindi bisogna prepararsi al meglio! Domani mattina, alle 7, Jannik Sinner affronta Felix Auger-Aliassime in un match di esibizione! Sarà l’ultimo test in vista del primo Slam del 2026! Non perdet x.com