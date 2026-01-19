Felix Auger-Aliassime amareggiato | Così non posso competere Devo capire cosa sta succedendo

Felix Auger-Aliassime si mostra deluso dopo la sconfitta nel primo turno degli Australian Open 2026. L’atleta canadese ha dichiarato di non sentirsi in condizione di competere al meglio e di dover analizzare le cause di questa prestazione. Un risultato che lo spinge a riflettere sui prossimi passi e a lavorare per migliorare la propria forma fisica e mentale.

Non era certo l’epilogo che sperava Felix Auger-Aliassime, impegnato nel primo turno degli Australian Open 2026. Il canadese è stato costretto al ritiro contro il portoghese Nuno Borges. Il nordamericano ha alzato bandiera bianca, dopo aver perso il terzo set e trovatosi in una condizione di svantaggio (2-1 nel computo dei parziali). Il n.7 del ranking, in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione: “ Sto bene, ma ho iniziato ad avere crampi all’inizio del terzo set. A quel punto è diventato molto difficile essere competitivi a questo livello. Ho provato ad andare avanti, ma oggi non è stato possibile “, le sue prime parole. 🔗 Leggi su Oasport.it

