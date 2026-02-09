Federico Pellegrino | Tanti anni dal podio di PyeongChang ma sempre la stessa voglia di provarci

Domani Federico Pellegrino torna in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo tanti anni dal podio di PyeongChang, l’atleta azzurro si presenta ancora con la stessa voglia di provarci. La sprint in tecnica classica è una delle sue grandi chance di medaglia. Pellegrino non si arrende e si prepara a dare il massimo, consapevole di avere ancora molto da offrire.

Domani è il grande giorno: Federico Pellegrino sarà al via della sprint a tecnica classica, una delle due sue grandi possibilità di medaglia in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Paradossalmente, stavolta è forse ancor più grande la chance nella team sprint a tecnica libera, considerato anche che Pellegrino in classico non è mai stato decisivo allo stesso modo (ma, attenzione, sempre uno tra i più forti in assoluto). Così il campione di Nus alla FISI nel giorno della vigilia: “ Voglio voltare pagina rispetto allo skiathlon di domenica, dove mi sentivo bene dal punto di vista della forma, ma purtroppo nella prima parte della gara non disponevo di materiale al top, può succedere. 🔗 Leggi su Oasport.it

A Oberhof, Federico Pellegrino conquistò il suo primo podio nel 2013.

Federico Pellegrino, portabandiera alle Olimpiadi e albergatore: dalla passione per Del Piero allo sci di fondoLa sciatore valdostano è alla quarta partecipazione ai Giochi. Da ragazzo era un ottimo calciatore, poi ha puntato tutto sulla neve ... torino.corriere.it

Federico Pellegrino, chi è il portabandiera dell'Italia a Milano Cortina 2026Il campione azzurro dello sci di fondo sventolerà il tricolore a San Siro insieme ad Arianna Fontana, durante la cerimonia inaugurale ... adnkronos.com

Inizia la 10+10 km dello skiathlon maschile dello sci di fondo Azzurri in gara: Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino Segui la gara LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics #CrossCountry x.com

Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Tesero Cross-Country Skiing Stadium Ore 12.30 Sci di fondo - Skiathlon 10+10 km uomini Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino FISI - Federazione Italiana Sport Invernali MilanoCort facebook