Livorno-Bra scontro salvezza Venturato | Dobbiamo avere la voglia e la determinazione di provarci sempre

Domani alle 17.30 al Picchi di Livorno si gioca una partita decisiva per la salvezza. Livorno e Bra scendono in campo con l’obiettivo di prendere punti e allontanarsi dalla zona pericolosa. Venturato, l’allenatore dei labronici, chiede ai suoi di avere voglia e determinazione, perché sarà una sfida dura e serve tutto il cuore. La partita può fare la differenza per entrambe le squadre, che sanno di non potersi permettere passi falsi.

Livorno, 7 febbraio 2026 - Domani, 8 febbraio alle 17.30, al Picchi va in scena Livorno-Bra, con le due squadre che scenderanno in campo con l'unico obiettivo di aumentare le proprie chance di salvezza. Gli amaranto si presentano alla sfida con qualche asso nella manica, dal momento che il Ds Alessandro Doga è riuscito ad aggiudicarsi altri due nuovi giocatori. Doga ha infatti sfruttato il mercato estero per portare all'Ardenza Tim Vyrynen, bomber finlandese che fra le sue ex squadre può vantare anche il Borussia Dortmund, e Nikita Shchepetki, difensore russo-maltese classe 2006. Nikita è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Birkirkara a Malta per poi andare in Germania al Borussia Moenchengladbach e nel Rot-Weiss Essen ed esordire fra i grandi lo scorso anno con la maglia della Dinamo Mosca 2 in Seconda Lega Russa.

