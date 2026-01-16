Sci di fondo a Oberhof Federico Pellegrino salì sul podio nel lontano 2013!

A Oberhof, Federico Pellegrino conquistò il suo primo podio nel 2013. La Coppa del Mondo di sci di fondo riprende dopo una pausa di un weekend, utile per recuperare le energie dopo le intense tappe del Tour de Ski. Gli atleti si preparano a tornare in gara, pronti a competere in un circuito che richiede costanza e determinazione.

La Coppa del Mondo di sci di fondo riparte dopo un weekend di provvidenziale pausa per recuperare dalle fatiche del Tour de Ski. Il teatro nel quale ricominceranno le recite del massimo circuito è Oberhof, dove nel fine settimana del 17-18 gennaio si terranno due gare. Una sprint a skating e una 10 km contro il cronometro a tecnica classica. La località tedesca vanta una lunga storia, seppur non particolarmente ricca. Organizzò i Mondiali nel lontanissimo 1931, ma entrò nel calendario di Coppa del Mondo solo nel 2003. Fu una presenza estemporanea. Dopodiché ha legato il suo nome soprattutto al Tour de Ski, di cui è stata parte integrante dal 2008 al 2013. 🔗 Leggi su Oasport.it

