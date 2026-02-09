FC 26 SBC Francesco Pio Esposito Stelle del Futuro | Il Bomber del Futuro Azzurro
La giovane promessa del calcio italiano, Francesco Pio Esposito, ha attirato l’attenzione con le sue prestazioni. Il bomber del futuro azzurro si distingue per la sua velocità e il senso del goal. Gli osservatori lo seguono con interesse, sperando che possa fare il salto tra i grandi. Intanto, lui continua a lavorare sodo nel vivaio, pronto a conquistare il suo spazio.
La nuova ondata di Stelle del Futuro porta con sé un pezzo pregiato del vivaio italiano: Francesco Pio Esposito. Questa carta da 88 OVR rappresenta il prototipo dell’attaccante moderno, fisico e letale in area di rigore, perfetto per chi cerca un centravanti di peso per la propria squadra di Serie A o per una nazionale italiana. Analisi della Carta: Il Terminale Offensivo. Esposito è un attaccante che fa del posizionamento e della finalizzazione le sue armi migliori, con una fisicità che gli permette di dominare i duelli aerei. Tiro (90): La sua statistica migliore. È un realizzatore puro, capace di segnare in ogni modo grazie a una potenza di tiro elevata e una precisione chirurgica. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
