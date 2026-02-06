Il Paris Saint-Germain mette ancora in mostra i suoi giovani talenti. Questa volta tocca a Senny Mayulu, che viene paragonato al “Mini-Zidane”. Il club francese punta forte su questa promessa, sperando di vederlo crescere e diventare un nuovo volto di successo nel calcio europeo.

Il Paris Saint-Germain continua a sfornare talenti generazionali e Senny Mayulu è l’ultima aggiunta alla schiera delle Stelle del Futuro. Questa SBC è impegnativa ( 8 sfide ), ma mette a disposizione un centrocampista totale da 89 GEN che rasenta la perfezione tecnica. Analisi della Carta: Eleganza e Versatilità. Mayulu è il prototipo del centrocampista moderno: tecnico, veloce e incredibilmente ambidestro. 5 Stelle Piede Debole: Uno dei punti di forza assoluti. Può impostare e concludere con entrambi i piedi, rendendolo imprevedibile in ogni zona del campo.. Statistiche da Top Player: Con 92 di Dribbling, 90 di Passaggio e 88 di Tiro, Mayulu è un trequartista aggiunto che non disdegna la fase difensiva ( 80 Difesa ). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Senny Mayulu Stelle del Futuro: Il “Mini-Zidane” del PSG

Approfondimenti su FC 26 SBC

Momoko Tanikawa, centrocampista giapponese del Rosengård, si fa notare come una delle promesse più brillanti del calcio femminile.

Yan Diomande, esterno del Wolfsburg, si distingue nel programma Future Stars con una carta da 88 GEN.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su FC 26 SBC

FC 26 SBC Momoko Tanikawa Stelle del Futuro: Il Cecchino del CentrocampoLe Stelle del Futuro ci regalano una gemma nascosta dal Giappone: Momoko Tanikawa. La giovane centrocampista del Rosengård riceve una carta da 88 GEN che ... imiglioridififa.com

FC 26 SBC 88+ Encore Icon Upgrade: Tenta la fortuna con le leggendeÈ tornato uno dei contenuti più amati (e temuti) dai giocatori di Ultimate Team: l'aggiornamento Icona 88+. Questa SBC ti permette di ottenere una versione ... imiglioridififa.com