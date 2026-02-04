Momoko Tanikawa, centrocampista giapponese del Rosengård, si fa notare come una delle promesse più brillanti del calcio femminile. Con una carta da 88 GEN, sfida le leggi della fisica e si distingue per le sue qualità offensive. La sua rapidità e il suo talento la rendono una pedina da tenere d’occhio in futuro.

Le Stelle del Futuro ci regalano una gemma nascosta dal Giappone: Momoko Tanikawa. La giovane centrocampista del Rosengård riceve una carta da 88 GEN che sfida le leggi della fisica, con statistiche offensive che farebbero invidia ai migliori attaccanti del gioco. Analisi della Carta: Potenza e Precisione. Tanikawa è una carta unica nel suo genere, perfetta per chi cerca un centrocampista in grado di risolvere le partite con un tiro da fuori o un inserimento perfetto. Tiro (90) e Passaggio (90): Statistiche incredibili per un centrocampista. Con 90 di tiro, è una sentenza dalla distanza, supportata da un 5 stelle Piede Debole che le permette di calciare senza distinzioni. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Momoko Tanikawa Stelle del Futuro: Il “Cecchino” del Centrocampo

Approfondimenti su Momoko Tanikawa

