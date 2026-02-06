Farmaci | Cattani Sanofi ‘Ue sia più competitiva dazi pesano su attrattività Paese’

La commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager, ha ascoltato le preoccupazioni di Cattani, rappresentante di Sanofi, riguardo alle tariffe USA. Secondo lui, anche se i volumi di vendita non sono ancora calati, le nuove tariffe del 15% rendono l’Europa meno interessante per le aziende farmaceutiche. La competitività del Vecchio Continente rischia di soffrire se questa situazione continuerà.

“Le tariffe americane - passate dallo 0% al 15% onnicomprensivo - al momento non hanno impattato sui volumi di scambio ed economici ad esso legati, ma hanno impattato sull’attrattività industriale. Così facendo gli Stati Uniti si sono già assicurati 400 miliardi di dollari di investimenti in ricerca clinica e produzione industriale, per essere sovrani e per essere meno dipendenti dall'Europa, e quindi anche dall'Italia, oltre che da Cina e India. Dobbiamo avere contezza di questo scenario e avere una strategia. O siamo competitivi, forti e stabili nella tutela brevettuale come gli Stati Uniti e la Cina o siamo perdenti”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La Sanofi annuncia che con il nuovo aggiornamento ora sono 11 le indicazioni approvate per il farmaco dupilumab, usato per il trattamento del Bpco.

I dazi statunitensi continuano a influenzare negativamente le borse, mentre il FMI segnala rischi significativi per la crescita economica globale.

