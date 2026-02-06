Farmaci | Cattani Sanofi ‘Ue sia più competitiva dazi pesano su attrattività Paese’

Da quotidiano.net 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager, ha ascoltato le preoccupazioni di Cattani, rappresentante di Sanofi, riguardo alle tariffe USA. Secondo lui, anche se i volumi di vendita non sono ancora calati, le nuove tariffe del 15% rendono l’Europa meno interessante per le aziende farmaceutiche. La competitività del Vecchio Continente rischia di soffrire se questa situazione continuerà.

“Le tariffe americane - passate dallo 0% al 15% onnicomprensivo - al momento non hanno impattato sui volumi di scambio ed economici ad esso legati, ma hanno impattato sull’attrattività industriale. Così facendo gli Stati Uniti si sono già assicurati 400 miliardi di dollari di investimenti in ricerca clinica e produzione industriale, per essere sovrani e per essere meno dipendenti dall'Europa, e quindi anche dall'Italia, oltre che da Cina e India. Dobbiamo avere contezza di questo scenario e avere una strategia. O siamo competitivi, forti e stabili nella tutela brevettuale come gli Stati Uniti e la Cina o siamo perdenti”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

farmaci cattani sanofi 8216ue sia pi249 competitiva dazi pesano su attrattivit224 paese8217

© Quotidiano.net - Farmaci: Cattani (Sanofi), ‘Ue sia più competitiva, dazi pesano su attrattività Paese’

Approfondimenti su Sanofi UE

Cattani (Sanofi): "Con Bpco diventano 11 le indicazioni per dupilumab"

La Sanofi annuncia che con il nuovo aggiornamento ora sono 11 le indicazioni approvate per il farmaco dupilumab, usato per il trattamento del Bpco.

I dazi Usa pesano sulle Borse. L’Fmi: «Rischi rilevanti per la crescita». L’Ue prepara l’incontro con Trump a Davos (e un vertice straordinario)

I dazi statunitensi continuano a influenzare negativamente le borse, mentre il FMI segnala rischi significativi per la crescita economica globale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Farmaci: Cattani (Sanofi), ‘Ue sia più competitiva, dazi pesano su attrattività Paese’

Video Farmaci: Cattani (Sanofi), ‘Ue sia più competitiva, dazi pesano su attrattività Paese’

Ultime notizie su Sanofi UE

Argomenti discussi: Pharma, Cattani: Ue cambi marcia e sia più competitiva, dazi Usa pesano su attrattività; Cattani (Sanofi): Con Bpco diventano 11 le indicazioni per dupilumab.

farmaci cattani sanofi ueFarmaci: Cattani (Sanofi), 'Ue sia più competitiva, dazi pesano su attrattività Paese'Farmaci: Cattani (Sanofi), ‘Ue sia più competitiva, dazi pesano su attrattività Paese’ ... msn.com

Farmaci, sviluppo e sicurezza, Cattani e la ricetta per l’Ue: L’innovazione è centraleDazi e investimenti nella ricerca modficano la geografi a del settore. Per Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, l’Europa deve puntare sulla qualità: il farmaco è un’infrastruttura strategica ... ilriformista.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.