La polizia di Milano ha arrestato Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter su cui morì Ramy Elgaml. Era già sotto osservazione per aver tentato di rubare una moto. Ora dovrà rispondere di furto e di altri reati legati alla vicenda.

Guidava lo scooter su cui si trovava Ramy Elgaml. Ora Fares Bouzidi è stato arrestato dalla Polizia di Milano con l’accusa di furto di moto. Lo scorso dicembre si erano chiuse le indagini per la morte del 19enne che a novembre del 2024 era stato inseguito per otto chilometri sulle strade di Corvetto da una volante del Nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri: la fuga dai militari era terminata con l’ incidente fatale. Al 23enne è stato contestato l’ omicidio stradale per i fatti di quella serata, così come al carabiniere che guidava la Giulietta in servizio. L’arresto è avvenuto alle 23:12 in via Pirandello, nella zona di Citylife. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano, tenta di rubare una moto: arrestato Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter su cui morì Ramy Elgaml

Questa mattina a Milano, Fares Bouzidi, 23 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver rubato una moto da 15mila euro nel quartiere CityLife.

