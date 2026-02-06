Carnevale di Fano | il più antico d’Italia con Dante Ferretti e 180 quintali di dolciumi

Quando i carri allegorici sfilano a Fano, la città si trasforma in un grande spettacolo di colori e allegria. Quest’anno il Carnevale più antico d’Italia porta anche Dante Ferretti, tra i protagonisti di questa festa. Centottanta quintali di dolciumi vengono lanciati sulla folla, creando una pioggia di bontà che fa esplodere di gioia grandi e piccini. La città si anima tra musica, sfilate e un entusiasmo contagioso che dura tutto il giorno.

Quando 180 quintali di dolciumi si sollevano dai carri allegorici e piovono sulla folla come una cascata di gioia commestibile, Fano rivela la sua anima più autentica. Questo rituale, che affonda le radici nella cultura agricola marchigiana, trasforma ogni anno la città adriatica in un teatro a cielo aperto dove la storia incontra la creatività contemporanea, e dove quest'anno il cinema si fa protagonista grazie alla firma di Dante Ferretti, tre volte Premio Oscar per la scenografia. Un palcoscenico lungo sette secoli. I primi documenti del Carnevale di Fano risalgono al 1347, quando venne organizzato il primo "palio Carnevale".

