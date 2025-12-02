Vino e cioccolato in cantina | tre date imperdibili

Wine & Chocolate Day — Tre date imperdibili in cantina Monte del Frà. La magia dell’abbinamento più goloso torna in cantina con tre appuntamenti da non perdere:? 3 gennaio 2026?14 febbraio 2026 – Speciale San Valentino ? 14 marzo 2026? Ore 14. Cantina Monte del Frà: vivi l’esperienza sensoriale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

