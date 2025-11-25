L'Europa promuove il documento programmatico di bilancio su cui sta lavorando il governo guidato da Giorgia Meloni. ''L'approvazione di Bruxelles ci conferma che siamo sulla buona strada, percorsa con responsabilità e serietà". Lo dichiara il ministro dell'Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti, in merito alla decisione della Commissione europea, che ha promosso il documento programmatico di bilancio (Dpb) dell'Italia. ''Sul debito il tracciato è già definito, al netto degli effetti negativi di cassa del Superbonus edilizio. Per la crescita, che non ci soddisfa, noi - assicura il titolare del Mef - faremo la nostra parte ma serve un quadro internazionale che tenga conto dei profondi cambiamenti a livello globale''. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Ue promuove il documento di bilancio. Giorgetti: "Siamo sulla buona strada"