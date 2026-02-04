Famiglia nel bosco zia e nonna arrivate dall' Australia | Tutti stanno soffrendo vogliamo che i bambini tornino con i genitori VIDEO
Una famiglia proveniente dall’Australia si è ritrovata nel bosco, dove ha incontrato la sorella e i nipoti. La zia e la nonna, visibilmente emozionate, hanno spiegato di voler riportare i bambini con i genitori, sottolineando che tutti stanno soffrendo in questa situazione. La scena, ripresa in un video, mostra un momento di affetto tra i parenti che sperano di ritrovare quanto prima la normalità.
“Siamo molto felici di essere qui e siamo entusiasti di rivedere mia sorella. Voglio vedere mia nipote e i miei nipotini. Loro non stanno bene, mia sorella non sta bene”. Sono queste le prime parole della sorella di Catherine Birmingham, Rachael, rilasciate nel momento del suo arrivo – insieme.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Bimbi nel bosco, la sorella di Catherine: “I miei nipoti non stanno bene, vogliamo che tornino con i genitori”
Rachael, sorella di Catherine Birmingham, spiega che i suoi tre nipoti sono in difficoltà e vogliono tornare con i genitori.
Famiglia nel bosco, la sorella di Catherine in Italia: «Chiederà che i bambini tornino in Australia dai nonni». Cosa succede ora
La famiglia di Catherine Birmingham si muove per cercare di riportare i figli in Australia.
Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, in Italia arriva la sorella psicologa di Catherine: Bimbi sani, non usano i videogiochi; Federica Torzullo, il figlio ha saputo tutto. Il sindaco diventa tutore, ipotesi affidamento alla zia; Uccise la zia a colpi di pistola, Mattia Scutti condannato a 14 anni: Mi dava dell'ubriacone e del drogato; Bambina morta di stenti a Tufino, la madre: Me l’hanno uccisa.
Famiglia nel bosco, in Italia arriva la sorella psicologa di Catherine: Bimbi sani, non usano i videogiochiAtteso in Italia l'arrivo della sorella di Catherine Birmingham, psicologa con vent'anni di esperienza, per sostenere la causa della famiglia nel bosco ... virgilio.it
Famiglia nel bosco/ Sindaco di Palmoli: La mamma ha litigato con la maestra, interrotta la lezioneIl caso della famiglia nel bosco a Storie Italiane con l'intervista al sindaco di Palmoli: ecco che cosa è emerso negli ultimi giorni ... ilsussidiario.net
la Repubblica. . L’atto degli avvocati della famiglia nel bosco contro l’assistente sociale Veruska D’Angelo è tornato indietro, dopo soli cinque giorni: l’ente di ambito non aprirà alcun provvedimento disciplinare nei confronti della professionista su cui negli ulti - facebook.com facebook
Famiglia nel bosco, la Asl di Vasto chiede il ritorno a casa dei bambini: “Serve stabilità affettiva” x.com
