Muore dopo essere stato investito da un' auto mentre attraversa la strada ancora sangue sulle strade d' Abruzzo

Ancora sangue sulle strade d'Abruzzo. L'ultima vittima, nella serata di giovedì 4 dicembre, a Silvi (Teramo), dove un uomo di 74 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada, in via Roma, nella zona della stazione ferroviaria. Come ricostruisce l'Ansa, l'uomo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

