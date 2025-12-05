Un'auto la travolge mentre attraversa la strada a Vigevano | 43enne muore in ospedale dopo 2 giorni

Addolorata Gargiulo è deceduta nella mattinata del 5 dicembre all'ospedale Niguarda di Milano. La 43enne era stata investita da un'auto mentre attraversava la strada a Vigevano (Pavia). 🔗 Leggi su Fanpage.it

