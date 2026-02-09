Fabrizio Corona deve essere denunciato non ha rimosso i video su Alfonso Signorini

Fabrizio Corona è di nuovo al centro delle polemiche. Questa volta, la sua attenzione si concentra sui video di Alfonso Signorini. Corona non ha rimosso i contenuti, nonostante siano stati richiesti, e ora rischia una denuncia per mancata esecuzione dolosa di un ordine del giudice. La situazione resta tesa e potrebbe portare a sviluppi legali nei prossimi giorni.

Fabrizio Corona "deve essere denunciato al pubblico ministero" per "mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice". Lo scrive il giudice del Tribunale civile di Milano, Roberto Pertile, sulla base di un altro ricorso di Alfonso Signorini e in riferimento alle violazioni dell'ordinanza.

