alfonso signorini contro google denuncia per non aver rimosso i contenuti di fabrizio corona e falsissimo

Alfonso Signorini ha presentato una denuncia contro Google Italy e Google Ireland, accusandoli di non aver rimosso contenuti diffamatori riguardanti Fabrizio Corona e Falsissimo. I legali dell'imprenditore sostengono che le piattaforme non abbiano agito tempestivamente per eliminare materiali lesivi, nonostante le richieste di rimozione. La vicenda evidenzia le sfide legate alla gestione dei contenuti online e alle responsabilità delle piattaforme digitali.

Alfonso Signorini si scaglia anche contro Google, responsabile di non aver rimosso “contenuti diffamatori” su di lui dal motore di ricerca. Nello specifico la richiesta sarebbe stata di cancellare il materiale su YouTube e del programma “Falsissimo” di Fabrizio Corona. La denuncia di Alfonso Signorini contro Google La nota dei legali di Signorini La richiesta di bloccare la seconda puntata La denuncia di Alfonso Signorini contro Google I legali di Alfonso Signorini, Domenico Aiello e Daniela Missaglia, hanno parlato di una denuncia nei confronti di Google Italia e Google Ireland (sede centrale europea) in quanto, “nonostante le ripetute richieste”, non sono stati rimossi i “contenuti diffamatori, corrispondenza personale e documenti ottenuti in maniera illecita da Corona,” il cui programma va on line su YouTube. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Alfonso Signorini ha presentato una denuncia contro Google Italy e Google Ireland, accusandoli di non aver rimosso contenuti diffamatori riguardanti Fabrizio Corona, nonostante le ripetute richieste.

