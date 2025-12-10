David Luiz sfida la Juve | Loro hanno un fenomeno ma noi ce la giocheremo può succedere di tutto! E non ci difenderemo soltanto…

David Luiz sfida la Juve: «Loro hanno un fenomeno ma noi ce la giocheremo, può succedere di tutto! E non ci difenderemo soltanto.». Le parole del difensore del Pafos. Il match di Champions League tra Juventus e Pafos vedrà in campo un volto notissimo del calcio europeo: David Luiz. Il difensore brasiliano di 38 anni, ex Chelsea, PSG e Arsenal (con 57 presenze in nazionale ), ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua esperienza a Cipro e della sfida contro i bianconeri. Il progetto Pafos: ambizione e stile di vita. David Luiz ha espresso grande soddisfazione per la sua scelta di chiudere la carriera al Pafos, lodando il progetto del club e la qualità della vita a Cipro.

Possibili formazioni #JuvePafos JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; Openda. PAFOS (4-2-3-1): Michael; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepe; Correia, Dragom

Alla scoperta del Pafos, l'avversaria della Juventus: è la sorpresa della Champions, come gioca e chi sono le stelle - La Juventus sfida il Pafos in Champions League: nella squadra cipriota gioca David Luiz.