David Luiz sfida la Juve |  Loro hanno un fenomeno ma noi ce la giocheremo può succedere di tutto! E non ci difenderemo soltanto…

Juventusnews24.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

David Luiz si prepara alla sfida contro la Juventus, dichiarando che la squadra è pronta a lottare e a non limitarsi alla difesa. Il difensore brasiliano sottolinea la presenza di un giocatore di grande talento tra i bianconeri e avverte che può succedere di tutto durante la partita. La sfida promette emozioni e sorprese.

David Luiz sfida la Juve: «Loro hanno un fenomeno ma noi ce la giocheremo, può succedere di tutto! E non ci difenderemo soltanto.». Le parole del difensore del Pafos. Il match di  Champions League  tra  Juventus  e  Pafos  vedrà in campo un volto notissimo del calcio europeo:  David Luiz. Il difensore brasiliano di  38 anni, ex  Chelsea,  PSG  e  Arsenal  (con  57 presenze in nazionale ), ha parlato alla  Gazzetta dello Sport  della sua esperienza a Cipro e della sfida contro i bianconeri. Il progetto Pafos: ambizione e stile di vita. David Luiz  ha espresso grande soddisfazione per la sua scelta di chiudere la carriera al  Pafos, lodando il progetto del club e la qualità della vita a Cipro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

david luiz sfida la juve 160loro hanno un fenomeno ma noi ce la giocheremo pu242 succedere di tutto e non ci difenderemo soltanto8230

© Juventusnews24.com - David Luiz sfida la Juve: «Loro hanno un fenomeno ma noi ce la giocheremo, può succedere di tutto! E non ci difenderemo soltanto…»

david luiz sfida juveAlla scoperta del Pafos, l'avversaria della Juventus: è la sorpresa della Champions, come gioca e chi sono le stelle - La Juventus sfida il Pafos in Champions League: nella squadra cipriota gioca David Luiz. Riporta ilbianconero.com