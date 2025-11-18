Fiorentina Juve Ferrari torna sulla questione stadio | La città non ci ha aiutato in Italia non si vuole lasciare alla società la possibilità di fare uno stadio indipendente

Fiorentina Juve, il DG Ferrari torna sulla questione stadio proprio all'Allianz Stadium di Torino: le parole sul mancato supporto del comune di Firenze. Dalle sale dell'Allianz Stadium di Torino, il DG della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha analizzato il progetto Viola Park e le difficoltà strutturali in Italia. Intervenendo al Social Football Summit, a pochi giorni dalla sfida tra Fiorentina e Juventus, club che possiede uno stadio di proprietà, Ferrari ha subito sottolineato che la sua società non è stata in queste condizioni per realizzare un nuovo impianto. Il Viola Park è nato come ripiego, ma è un successo.

