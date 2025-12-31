Aurora Livoli gli ultimi spostamenti e l’uomo che era con lei ripreso dalle telecamere Si indaga per omicidio

Aurora Livoli, 19 anni, è stata trovata morta a Monte San Biagio. Le autorità stanno indagando sulla sua morte, con particolare attenzione agli ultimi spostamenti e alla presenza di un uomo ripreso dalle telecamere. La comunità locale è sconvolta da questa perdita. Aurora, nata a Roma e adottata nella provincia di Latina, lascia un vuoto tra familiari e amici. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

E' una comunità sotto shock quella di Monte San Biagio distrutta dalla notizia della morte di Aurora Livoli, la 19enne nata a Roma ma che ha vissuto gran parte della sua vita nella provincia di Latina dopo essere stata adottata. Il corpo senza vita della ragazza è stato trovato nel cortile di uno.

Aurora Livoli, gli ultimi giorni con «gli amici di strada» e la possibile svolta dal cellulare. Sui social scriveva: «Ho Lucifero dentro» - Si chiamava Aurora Livoli la giovane trovata senza vita nella mattinata di lunedì 29 gennaio nel cortile di un condominio di via Paruta, nella periferia est di Milano. ilmessaggero.it

Indagine per omicidio sulla morte di Aurora Livoli, oggi l’autopsia: caccia all’uomo visto con lei l'ultima notte - Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore della 19enne trovata morta in via Paruta: si cerca il telefono e l'uomo ripreso dalle telecamere ... affaritaliani.it

