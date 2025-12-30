Identificata la ragazza trovata morta a Milano | è Aurora Livoli 19enne romana E’ caccia all’uomo ripreso dalle telecamere

È stata identificata come Aurora Livoli, 19 anni, romana, trovata morta nel cortile di un condominio di via Paruta, a Milano, il 29 dicembre. Le autorità continuano le indagini e sono alla ricerca dell’autore, grazie anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza. La vicenda è al centro dell’attenzione, mentre si cercano ulteriori elementi per chiarire le circostanze del decesso.

È stata identificata la ragazza trovata morta nel cortile di un condominio di via Paruta, a Milano, il 29 dicembre. Secondo le autorità si tratterebbe di Aurora Livoli, aveva 19 anni, era nata a Roma e residente in provincia di Latina. Sono stati i genitori, dopo la diffusioni delle immagini da parte della procura e dei carabinieri a chiamare gli inquirenti nel pomeriggio di martedì 30 dicembre. La giovane si sarebbe allontanata dalla famiglia lo scorso 4 novembre. Secondo gli inquirenti, un ultimo contatto telefonico risalirebbe alla mattina del 26 novembre quando aveva riferito ai genitori di stare bene e di non essere intenzionata a fare rientro.

