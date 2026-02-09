F1 scattano i primi test di Sakhir Finalmente vedremo il primo scenario attendibile in vista del Mondiale 2026

Questa mattina sono iniziati i primi test di Formula 1 a Sakhir. Le scuderie si sono messe al lavoro sulla pista, cercando di raccogliere dati utili in vista del Mondiale 2026. Dopo un breve assaggio a Barcellona, ora si entra nel vivo delle prove, che potrebbero dare qualche indicazione più chiara sulle nuove strategie e sulle innovazioni tecniche. Le squadre sono scese in pista con grande attenzione, consapevoli che questi test sono fondamentali per preparare la stagione che si avvicina.

Dopo il primo antipasto (blindatissimo) del Montmelò di Barcellona, è tempo di entrare nel vivo per quanto riguarda la stagione 2026 della Formula Uno. Nei prossimi giorni, infatti, andranno in scena i primi test (11-13 febbraio) sul tracciato di Sakhir in Bahrain, dove si replicherà poi con ulteriori tre giorni di lavoro dal 18 al 20 febbraio prossimi. Quale sarà il programma dei primi test di Sakhir? Le sessioni si disputeranno a partire da mercoledì 11 fino a venerdì 13 febbraio. Ogni turno inizierà alle ore 08.00 italiane (le ore 10.00 in Bahrain) e si concluderà alle ore 17.00. Ci sarà, in ogni giornata, un'ora di pausa tra le ore 12.

