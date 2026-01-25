La stagione di Formula 1 2026 prende il via con i test di Barcellona, in programma dal 26 al 30 gennaio. Questi primi chilometri, svolti a porte chiuse, rappresentano un momento importante per le squadre che si preparano alla nuova era del campionato. L’evento offre l’opportunità di valutare le novità tecniche e di mettere alla prova le vetture in vista della stagione ufficiale.

C’è grande attesa per lo shakedown di Barcellona, in programma da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio come prima finestra non ufficiale di test verso il Mondiale 2026 di Formula Uno. Al Montmelò ogni team avrà a disposizione un massimo di tre giornate in cui girare e raccogliere dati importanti per la comprensione e lo sviluppo della macchina. Il circuito catalano sarà teatro comunque dell’inizio di una nuova era per la F1, che sta affrontando una vera e propria rivoluzione tecnica. L’abolizione del sistema DRS e la rimozione dell’MGU-H nelle power unit sono solo alcune delle tante novità introdotte per il 2026, infatti alcune squadre sembrano già in ritardo sulla tabella di marcia ed una scuderia rinuncerà addirittura alla trasferta iberica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, inizia la nuova era nei Test di Barcellona: primi chilometri a porte chiuse verso il Mondiale 2026

F1, Test Barcellona 2026: programma, orari, tv, streamingDal 26 al 30 gennaio, Barcellona ospiterà i test ufficiali della Formula 1 in vista del Mondiale 2026.

