LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | arrivano i primi tempi del turno pomeridiano

Inizia il turno pomeridiano dei test di F1 a Barcellona, ma finora la pista è poco trafficata. Solo Hamilton e Gasly sono in pista, e i tempi non sono ancora molto significativi. La giornata prosegue con poche sorprese, mentre gli appassionati restano in attesa di vedere i primi risultati concreti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Non tanta azione al momento in pista. Stanno girando infatti solo Hamilton e Gasly. 15.20 Ancora nessuna notizia invece da Aston Martin, che dovrebbe essere rimasta ai box. 15.15 Arriva il primo tempo del pomeriggio. Lo segna Lando Norris che ferma il cronometro a 1:17.721, +1'1 da quanto fatto da Leclerc in mattinata. 15.10 Intanto arriva una bella immagine dal team Alpine Working nicely through our run plan this morning. Onwards to the afternoon pic.twitter.comcKMbwpOAU3 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 30, 2026 15.05 Sembra esserci un momento di calma in pista.

