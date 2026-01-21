Il motore Mercedes F1 2026 debutta in pista prima del meeting sul trucco | Briatore lo fa esordire a sorpresa
Il motore Mercedes F1 2026 fa il suo debutto in pista a Silverstone, portato in prima fila dalla Alpine di Flavio Briatore. L’evento suscita attenzione e discussioni, in particolare riguardo alle accuse di manipolazione del rapporto di compressione. Questo debutto rappresenta un momento importante per la nuova generazione di motori in Formula 1, evidenziando le sfide tecniche e le tensioni competitive del campionato.
La Alpine di Flavio Briatore porta in pista a Silverstone il nuovo motore Mercedes F1 2026, al centro delle polemiche sul presunto trucco del rapporto di compressione. Il debutto arriva alla vigilia del delicato summit FIA con i costruttori, mentre cresce la tensione politica tra Mercedes e i rivali.🔗 Leggi su Fanpage.it
