Ezio Greggio dopo Juve-Lecce 1-1 tuona contro Comolli | Con che criterio han comprato certi bidoni

Dopo il pareggio tra Juventus e Lecce, Ezio Greggio ha espresso il suo disappunto riguardo alle decisioni di mercato della Juventus, criticando duramente alcuni acquisti considerati poco efficaci. Con un tono diretto, Greggio si è rivolto ai dirigenti, chiedendo chiarimenti sul criterio adottato nel selezionare certi giocatori, e ha annunciato di aver scritto anche in francese per raggiungere tutti, anche coloro che non conoscono bene l’italiano o il calcio.

Lo juventino Ezio Greggio: "Povero Spalletti, gli hanno comprato dei bidoni!" - Ezio Greggio, conduttore televisivo e comico, tifoso della Juventus, tramite un tweet sul suo profilo X ha attaccato duramente la società bianconera dopo l'ultimo pareggio contro il

Greggio: "Abbiamo due punte che non ne valgono una. Comprano guardando le statistiche? Ma guarda come stanno in campo!" - Il presentatore Ezio Greggio, nonché grande tifoso bianconero, si è espresso post Juventus-

Ezio #Greggio non le manda a dire dopo #JuveLecce 1-1 Questo il suo commento social: il noto tifoso bianconero si scaglia contro #David e #Openda e critica le scelte della dirigenza

#ezio greggio, la dolce foto con i figli per Capodanno: chi sono e che lavoro fanno Giacomo e Gabriele x.com

