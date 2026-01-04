Ezio Greggio dopo Juve-Lecce 1-1 tuona contro Comolli | Con che criterio han comprato certi bidoni
Dopo il pareggio tra Juventus e Lecce, Ezio Greggio ha espresso il suo disappunto riguardo alle decisioni di mercato della Juventus, criticando duramente alcuni acquisti considerati poco efficaci. Con un tono diretto, Greggio si è rivolto ai dirigenti, chiedendo chiarimenti sul criterio adottato nel selezionare certi giocatori, e ha annunciato di aver scritto anche in francese per raggiungere tutti, anche coloro che non conoscono bene l’italiano o il calcio.
"Vorrei sapere con che criterio han comprato certi bidoni che hanno rifilato alla Juventus. Lo scrivo in francese per quei dirigenti che non conoscono l'italiano e neppure il calcio".Ezio Greggio, bianconero sfegatato, come tanti tifosi juventini è decisamente deluso dopo l'1-1 in casa con il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
