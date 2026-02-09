La Commissione Europea ha dato il via libera a un prestito di 390 milioni di euro per aiutare Acciaierie d’Italia, ex Ilva. La decisione arriva dopo aver valutato le norme sugli aiuti di Stato dell’UE. Ora l’azienda potrà usare questi fondi per rimanere in piedi e continuare a lavorare.

La Commissione Europea ha approvato, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, un prestito di salvataggio fino a 390 milioni di euro ad Acciaierie d’Italia ( “AdI”, ex ILVA ), il principale produttore siderurgico integrato italiano. La misura mira a garantire che AdI possa coprire i propri costi operativi fino al trasferimento dell’attività a un nuovo operatore che sarà selezionato tramite gara d’appalto attualmente in corso. Poiché il settore siderurgico è attualmente escluso dagli Orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2014, la Commissione ha valutato la misura alla luce delle norme UE in materia di aiuti di Stato, che consentono agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di determinate attività economiche a determinate condizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ex Ilva: ok Ue a prestito salvataggio Italia da 390 mln

