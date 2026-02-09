Ex Ilva l’Ue approva il prestito di salvataggio | come verrà utilizzato

La Commissione europea ha dato il via libera a un prestito di salvataggio per Acciaierie d’Italia, fino a 390 milioni di euro. La decisione arriva dopo settimane di trattative, e ora si attende come verrà utilizzato il denaro per rilanciare lo stabilimento ex Ilva.

La Commissione europea ha autorizzato il prestito di salvataggio fino a 390 milioni di euro ad Acciaierie d’Italia. Il finanziamento, che avrà la durata massima di sei mesi, servirà a coprire i costi operativi dell’impresa (tra cui pagamento di fornitori e salari), garantendo la continuità operativa all’ ex Ilva, principale produttore siderurgico integrato italiano, fino al trasferimento delle attività al nuovo operatore che sarà selezionato tramite la gara in corso. A fine gennaio il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dato mandato ai commissari di Ilva e di Acciaierie d’Italia di negoziare in esclusiva con Flacks Group. 🔗 Leggi su Lettera43.it

