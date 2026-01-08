Offerta da 22 milioni I creditori studiano l’ultima prospettiva per il concordato Qf

I creditori di Qf, coinvolti nella procedura di concordato, stanno esaminando attentamente la nuova proposta presentata dall’azienda, del valore di 22 milioni di euro. Dopo aver valutato le opzioni, chiedono ulteriore tempo per confermare la solidità e l’affidabilità della proposta, che mira a evitare la liquidazione giudiziale e a trovare una soluzione concordata per il futuro della società.

FIRENZE Stavolta sono i creditori a chiedere tempo per valutare la serietà della nuova proposta di Qf mirata ad evitare la liquidazione giudiziale e raggiungere il concordato. Si è conclusa con un altro rinvio l'udienza di ieri del procedimento in cui il tribunale fallimentare di Firenze deve decidere del destino dello stabilimento ex Gkn di Campi Bisenzio. Si torna in aula il 28 gennaio. Nel frattempo, gli avvocati incontreranno i loro assistiti, ovvero i metalmeccanici che dal 2021 ad oggi hanno assistito ai tentativi di rimettere in piedi la produzione: al prossimo appuntamento in aula potrebbero esserci posizioni più nette delle attuali.

