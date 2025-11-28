Scontro tra Siciliacque e Aica in tribunale | stop al decreto ingiuntivo da 22 milioni
La quinta sezione civile del tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di Siciliacque spa di rendere immediatamente esecutivo l'intero importo del decreto ingiuntivo notificato ad Aica per il debito di circa 22 milioni comprensivi degli interessi. Questo nonostante l’intervento della Regione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
