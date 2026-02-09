Unispace ha annunciato oggi che Paul Saville-King, ex-CBRE, diventa il nuovo CEO della società. Saville-King, esperto in strategia, design e costruzione, guiderà l’azienda nella fase di espansione globale. La nomina entra in vigore da febbraio 2026.

- Esperto in strategia integrata, design e costruzione guiderà Unispace nella prossima fase di crescita globale LONDRA, 9 febbraio 2026 PRNewswire -- Unispace, leader globale in strategia integrata, design e costruzione di spazi di lavoro, annuncia oggi la nomina di Paul Saville-King a Group Chief Executive Officer, con effetto da febbraio 2026. «Paul porta con sé il giusto mix di esperienz a nel settore, visione globale e capacità di leadership per in linea con la direzione che Unispace sta intraprendendo», ha dichiarato Jodi Ingham, Managing Director di PAG. «Consideriamo questa nomina un passo importante per rafforzare il business e sostenere la prossima fase di crescita». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ex-CBRE Paul Saville-King nominato Group Chief Executive Officer di Unispace

Approfondimenti su Paul Saville King

Ultime notizie su Paul Saville King

