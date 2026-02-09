Europei Giovanili di Karate Italia super a Limassol | arrivano 15 medaglie con tre ori

Limassol, Italia conquista 15 medaglie agli Europei Giovanili di Karate. Gli Azzurri si sono distinti, portando a casa tre ori e confermando di essere tra le nazioni più competitive in questa categoria. I giovani italiani hanno mostrato grinta e determinazione, lasciando il segno nella competizione.

Limassol – Salgono sul podio gli Azzurri del Karate Giovanile Italiano, portando avanti la tradizione vincente. Agli Europei, appena conclusi, di Limassol a Cipro, l’Italia ha portato a casa ben 15 medaglie, tra cui tre ori, seu argenti e sei bronzi. E’ un assoluto record storico di podi. Il racconto delle medaglie e dei podi – Fonte Fijlkamfijlkam.it. Kumite Cadetti: un oro e tre argenti Protagonista del primo titolo continentale 2026 per l’Italia è stato Raffaele Baldassarre, che nei 63 kg ha avuto la meglio sul russo Emil Almekhametov per 4-3. Il giovane azzurro ha migliorato così l’argento conquistato lo scorso anno.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Argento agli Europei giovanili per Nicole Correddu, la karateka di SorsoNicole Correddu, 16 anni, karateka di Sorso, conquista la medaglia d’argento ai Campionati Europei Giovanili di karate 2026 negli under 21 che si sono conclusi a Limassol. La vice campionessa è una de ... unionesarda.it

Karate: bronzo europeo per l’imperiese Matteo Mondo Branchi / Le immaginiImportante risultato internazionale per Matteo Mondo Branchi, atleta imperiese di 17 anni, che ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei Giovanili di Karate svoltisi a Limassol (Cipro). Dopo a ... imperiapost.it

