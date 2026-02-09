Europei Giovanili di Karate Italia super a Limassol | arrivano 15 medaglie con tre ori

Limassol, Italia conquista 15 medaglie agli Europei Giovanili di Karate. Gli Azzurri si sono distinti, portando a casa tre ori e confermando di essere tra le nazioni più competitive in questa categoria. I giovani italiani hanno mostrato grinta e determinazione, lasciando il segno nella competizione.

Limassol – Salgono sul podio gli Azzurri del Karate Giovanile Italiano, portando avanti la tradizione vincente. Agli Europei, appena conclusi, di Limassol a Cipro, l’Italia ha portato a casa ben 15 medaglie, tra cui tre ori, seu argenti e sei bronzi. E’ un assoluto record storico di podi. Il racconto delle medaglie e dei podi – Fonte Fijlkamfijlkam.it. Kumite Cadetti: un oro e tre argenti Protagonista del primo titolo continentale 2026 per l’Italia è stato Raffaele Baldassarre, che nei 63 kg ha avuto la meglio sul russo Emil Almekhametov per 4-3. Il giovane azzurro ha migliorato così l’argento conquistato lo scorso anno.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

L'Italia partecipa agli Europei Giovanili di Karate a Limassol con 48 atleti.

