Eurocamera Vannacci passa al gruppo dei non iscritti
Questa mattina, in Parlamento europeo a Bruxelles, Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato il gruppo dei Patrioti. Ora si trova tra i non iscritti, dopo aver deciso di cambiare squadra. La sua scelta arriva a poche settimane dalla discussione su alcune sue posizioni pubbliche. La mossa potrebbe influenzare il suo ruolo all’interno dell’Eurocamera.
BRUXELLES, 09 FEB – “L’eurodeputato Roberto Vannacci non fa più parte del gruppo dei Patrioti ed è passato al gruppo dei non iscritti”. Lo ha detto la presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, durante l’apertura dei lavori della sessione plenaria a Strasburgo. (ANSA). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
