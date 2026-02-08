Alberto Ravagnani | Difficoltà col celibato fatica con gli altri preti e con la messa | perché ho lasciato il sacerdozio

Alberto Ravagnani ha annunciato di aver lasciato il sacerdozio. In un’intervista, ha parlato delle difficoltà che ha incontrato nel vivere il celibato, delle tensioni con gli altri preti e delle criticità legate alla messa, che spesso trova difficile da seguire e capire. Ha spiegato che anche le parole della liturgia, a volte, risultano incomprensibili o discutibili, e questo ha contribuito a farlo sentire lontano dal ruolo che ricopriva.

La dottrina, le parole della messa ("incomprensibili anche a me, e a volte discutibili"), il ruolo istituzionale, il celibato, il rapporto con gli altri preti. Alberto Ravagnani, conosciuto soprattutto come "prete-influencer", ha spiegato in un video sul proprio canale YouTube (da oltre 160mila.

