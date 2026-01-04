Kean all' ultimo assalto 92' salva la Fiorentina | tre punti d' oro contro la Cremonese
Nella sfida tra Fiorentina e Cremonese, Kean ha segnato al 92' minuto, garantendo alla squadra viola una vittoria per 1-0. La partita, combattuta e equilibrata, ha visto i toscani ottenere tre punti fondamentali in classifica. La gara si è conclusa con una prestazione complessivamente solida della Fiorentina, grazie anche a una difesa attenta e a un atteggiamento compatto, che ha permesso di conquistare il successo negli ultimi istanti di gioco.
Fiorentina-Cremonese 1-0 RETE: 47'st Kean FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea 6.5; Dodo 5, Comuzzo 6.5, Pongracic 5.5, Ranieri 5 (21'st Gosens 6); Fagioli 5.5; Parisi 6 (21'st Solomon 6.5), Mandragora 5.5, Ndour 5 (30'st Fortini 6.5) Gudmundsson 6 (39' st Nicolussi Caviglia sv.); Piccoli 5.5 (39'st Kean 7) In panchina: Martinelli, Lezzerini, P.Mari, Kouadio, Viti, Kospo, Sohm. Allenatore: Vanoli 6. CREMONESE. 🔗 Leggi su Feedpress.me
