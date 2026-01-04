Kean all' ultimo assalto 92' salva la Fiorentina | tre punti d' oro contro la Cremonese

Nella sfida tra Fiorentina e Cremonese, Kean ha segnato al 92' minuto, garantendo alla squadra viola una vittoria per 1-0. La partita, combattuta e equilibrata, ha visto i toscani ottenere tre punti fondamentali in classifica. La gara si è conclusa con una prestazione complessivamente solida della Fiorentina, grazie anche a una difesa attenta e a un atteggiamento compatto, che ha permesso di conquistare il successo negli ultimi istanti di gioco.

La Cremonese beffata dalla Fiorentina in pieno recupero: la rete di Kean arriva all’ultimo assalto - La squadra di Nicola si arrende ai viola dopo una gara combattuta e con diverse occasioni da rete su entrambi i fronti. sport.quotidiano.net

#Fiorentina all'ultimo respiro: contro la #Cremonese decide una zampata di #Kean x.com

LA FIORENTINA LA VINCE ALL'ULTIMO È di Moise Kean il gol vittoria contro la Cremonese. L'attaccante è entrato all'85' e ci ha messo pochissimo per deciderla approfittando di una respinta corta di Audero. Il suo tap in nei minuti di recupero regala 3 punti - facebook.com facebook

