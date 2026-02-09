Esperia compra BBH e si espande | i profili ricercati

Esperia ha completato l’acquisizione di BBH Italia, portando a termine l’acquisto totale delle sue azioni. La società, attraverso il marchio Crescere Insieme, si prepara a espandersi ulteriormente nel settore. Ora punta a rafforzare la presenza sul mercato e a sviluppare nuovi progetti. La mossa apre la strada a nuove opportunità di crescita e assunzioni, con profili professionali diversi che saranno ricercati per supportare questa fase di espansione.

ESPERIA, attraverso il brand Crescere Insieme, ha perfezionato l'acquisizione del 100% delle azioni di BBH Italia. Con questa operazione, rafforza la sua posizione nel mercato italiano, ampliando le sue strutture e la sua base clienti. "Questa acquisizione è la naturale prosecuzione di una strategia di crescita che ha caratterizzato Esperia nel corso della sua storia al servizio delle famiglie", afferma Francesca Foti (in foto), fondatrice di Esperia. La nuova entità combinata, con un fatturato di 27 milioni, controllerà complessivamente 63 strutture distribuite in 7 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Toscana e Veneto), con uno staff di oltre 800 persone e una capacità di accoglienza di circa 3.

