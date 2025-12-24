Comune di Pozzuoli concorso per 20 posti | i profili ricercati

Nella giornata del 23 dicembre 2025, il Comune di Pozzuoli, nella Città Metropolitana di Napoli, ha pubblicato il bando di concorso pubblico per ricoprire 20 posti. La procedura prevede assunzioni di vari profili professionali, in possesso di diploma o laurea, con contratto di lavoro a tempo determinato e orario pieno, della durata di un anno, eventualmente prorogabile di un altro anno. Il bando è stato pubblicato nell’ambito dei progetti finanziati dalla Quota servizi fondo povertà 2023 (Qsfp), segretariato sociale – servizi per l’accesso – obiettivo 3. Ecco, dunque, dove reperire il bando con la descrizione delle figure professionali ricercate, quali sono i requisiti che devono essere posseduti dagli interessati, come inviare la domanda di candidatura e in cosa consistono le prove di selezione in considerazione del fatto che il concorso è per soli esami. 🔗 Leggi su Lettera43.it

