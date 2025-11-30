Juventus, Spalletti prova a rispondere alla sfortuna. Ecco come affrontare la situazione con una soluzione atipica. La Juventus vive ore di attesa per conoscere l’esatta entità dell’infortunio di Dusan Vlahovic, uscito acciaccato dalla sfida contro il Cagliari. Il centravanti serbo ha accusato un problema muscolare all’adduttore sinistro e si sottoporrà agli esami strumentali lunedì. Indipendentemente dai tempi di recupero, Luciano Spalletti è già orientato a preparare la Vecchia Signora a giocare senza il suo terminale offensivo. Tra le soluzioni più immediate ci sono Jonathan David e Loïs Openda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, come Spalletti può sostituire Vlahovic. Non solo David e Openda, c’è una soluzione a sorpresa nella mente dell’allenatore