Emergenza erosione | Il mare ‘si mangerà’ la Romea Anche gli abitati sono a rischio

L’erosione avanza lungo la costa tra Ferrara e Ravenna. La spiaggia si riduce di giorno in giorno e il mare si avvicina sempre di più alle abitazioni e alla strada statale 309. Gli esperti avvertono che rischiano di scomparire alcune zone come Casal Borsetti, Mandriole e Sant’Alberto. La situazione diventa urgente, e le autorità sono già al lavoro per cercare soluzioni prima che sia troppo tardi.

Ravenna, 9 febbraio 2026 – Allarme erosione nel litorale tra Ferrara e Ravenna, tra Lido di Spina e la foce del Reno con l’ipotesi di “rischi immediati per la strada statale 309 Romea e per i centri abitati di Casal Borsetti, Mandriole e Sant’Alberto”. Dagli anni ‘80 a oggi sono andati perduti circa 300 ettari di territorio, con la linea di riva che in alcuni punti è arretrata di 700 metri in 70 anni. Ma, visto che l’erosione “si mangia” dai 10 e i 12 metri l’anno, l’ecosistema della Sacca di Bellocchio (parte del Parco del Delta del Po e patrimonio Unesco) è a rischio e, al momento, l’unica difesa reale della zona è un argine privato (della Società agricola Orsi Mangelli) che, seppur protegga aree pubbliche e agricole, “non è strutturalmente progettato per resistere alla forza delle mareggiate”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

